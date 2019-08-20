Під Дніпром немовля покинули в спортивній сумці. Фото

У місті Кам'янське Дніпропетровської області на порозі станції швидкої медичної допомоги 20 серпня виявили немовля у спортивній сумці.
Хлопчику приблизно 1,5-2 місяці. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.
У Кам'янському мати кинула немовля на порозі лікарні
Національна поліція в Дніпропетровській області
Сумку з хлопчиком на порозі лікарні виявили лікарі близько 7.00. Малюка госпіталізували, його стан лікарі оцінили як задовільний.
Немовля було одягнене в блакитний костюмчик і замотане в дитяче ковдру. На руці у дитини були прив'язані дві обручки за допомогою золотого ланцюжка.
До руці малюка прив'язані обручки
Національна поліція в Дніпропетровській області
Правоохоронці почали шукати матір, яка залишила дитину і опитувати свідків події. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про батьків хлопчика, повідомте про це в поліцію за телефонами "102", (068) 973-46-22, (096) 586-94-41.
Хлопчик був одягнений в блакитний костюмчик
Національна поліція в Дніпропетровській області
Поліція шукає матір, яка покинула немовля
Національна поліція в Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області дитина померла після крапельниці, призначеної лікарем. Хлопчик був абсолютно здоровий, але через два тижні після його народження у малюка піднялася висока температура.
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