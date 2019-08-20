Під Дніпром немовля покинули в спортивній сумці. Фото

У місті Кам'янське Дніпропетровської області на порозі станції швидкої медичної допомоги 20 серпня виявили немовля у спортивній сумці.

Хлопчику приблизно 1,5-2 місяці. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

У Кам'янському мати кинула немовля на порозі лікарні Національна поліція в Дніпропетровській області

Сумку з хлопчиком на порозі лікарні виявили лікарі близько 7.00. Малюка госпіталізували, його стан лікарі оцінили як задовільний.

Немовля було одягнене в блакитний костюмчик і замотане в дитяче ковдру. На руці у дитини були прив'язані дві обручки за допомогою золотого ланцюжка.

До руці малюка прив'язані обручки Національна поліція в Дніпропетровській області

Правоохоронці почали шукати матір, яка залишила дитину і опитувати свідків події. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про батьків хлопчика, повідомте про це в поліцію за телефонами "102", (068) 973-46-22, (096) 586-94-41.

Хлопчик був одягнений в блакитний костюмчик Національна поліція в Дніпропетровській області

Поліція шукає матір, яка покинула немовля Національна поліція в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області дитина померла після крапельниці, призначеної лікарем. Хлопчик був абсолютно здоровий, але через два тижні після його народження у малюка піднялася висока температура.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!