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Під Дніпром немовля покинули в спортивній сумці. Фото

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У місті Кам'янське Дніпропетровської області на порозі станції швидкої медичної допомоги 20 серпня виявили немовля у спортивній сумці.

Хлопчику приблизно 1,5-2 місяці. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

У Кам'янському мати кинула немовля на порозі лікарні

У Кам'янському мати кинула немовля на порозі лікарні

Національна поліція в Дніпропетровській області

Сумку з хлопчиком на порозі лікарні виявили лікарі близько 7.00. Малюка госпіталізували, його стан лікарі оцінили як задовільний.

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Немовля було одягнене в блакитний костюмчик і замотане в дитяче ковдру. На руці у дитини були прив'язані дві обручки за допомогою золотого ланцюжка.

До руці малюка прив'язані обручки

До руці малюка прив'язані обручки

Національна поліція в Дніпропетровській області

Правоохоронці почали шукати матір, яка залишила дитину і опитувати свідків події. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про батьків хлопчика, повідомте про це в поліцію за телефонами "102", (068) 973-46-22, (096) 586-94-41.

Хлопчик був одягнений в блакитний костюмчик

Хлопчик був одягнений в блакитний костюмчик

Національна поліція в Дніпропетровській області

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Поліція шукає матір, яка покинула немовля

Поліція шукає матір, яка покинула немовля

Національна поліція в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області дитина померла після крапельниці, призначеної лікарем. Хлопчик був абсолютно здоровий, але через два тижні після його народження у малюка піднялася висока температура.

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Україна Дніпро
Теги
дитина лікарі Кам'янське Національна поліція України
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