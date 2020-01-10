Під Дніпром нацгвардійців упіймали на збуті наркотиків

Національна поліція викрила групу наркодилерів, яка у місті Павлограді Дніпропетровської області займалася виготовленням і продажем наркотиків.

Серед підозрюваних – двоє бійців Національної гвардії України. Про це повідомили на сторінці Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Під Дніпром нацгвардійців спіймали на збуті наркотиків Колаж

Місцеві жителі віком від 21 до 43 років змовилися з двома контрактниками військової частини НГУ і налагодили незаконне виготовлення, фасування та поширення метамфетаміну. Кримінальну лабораторію наркодилери обладнали в гаражах, які взяли в оренду. Наркотики збували на території військової частини та поза її межами.

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи, в машинах і нарколабораторії правоохоронці вилучили марихуану, амфетамін, травматичну та вогнепальну зброю без відповідних дозволів, а також патрони, гранату та понад 200 тисяч гривень.

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

У поліції відкрили кримінальну справу за даним фактом. Фігурантам загрожує позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що працівники СБУ заблокували постачання наркотиків і психотропів на територію виправної колонії на Черкащині. Заборонені речовини збував в'язням працівник установи.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!