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10 січня • оновлено в 13:39
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Під Дніпром нацгвардійців упіймали на збуті наркотиків

1.4т
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Національна поліція викрила групу наркодилерів, яка у місті Павлограді Дніпропетровської області займалася виготовленням і продажем наркотиків.

Серед підозрюваних – двоє бійців Національної гвардії України. Про це повідомили на сторінці Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Під Дніпром нацгвардійців спіймали на збуті наркотиків

Під Дніпром нацгвардійців спіймали на збуті наркотиків

Колаж

Місцеві жителі віком від 21 до 43 років змовилися з двома контрактниками військової частини НГУ і налагодили незаконне виготовлення, фасування та поширення метамфетаміну. Кримінальну лабораторію наркодилери обладнали в гаражах, які взяли в оренду. Наркотики збували на території військової частини та поза її межами.

Під Дніпром нацгвардійців упіймали на збуті наркотиків

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи, в машинах і нарколабораторії правоохоронці вилучили марихуану, амфетамін, травматичну та вогнепальну зброю без відповідних дозволів, а також патрони, гранату та понад 200 тисяч гривень.

Під Дніпром нацгвардійців упіймали на збуті наркотиків

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

У поліції відкрили кримінальну справу за даним фактом. Фігурантам загрожує позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Під Дніпром нацгвардійців упіймали на збуті наркотиків

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Під Дніпром нацгвардійців упіймали на збуті наркотиків

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Під Дніпром нацгвардійців упіймали на збуті наркотиків

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Під Дніпром нацгвардійців упіймали на збуті наркотиків

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Під Дніпром нацгвардійців упіймали на збуті наркотиків

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Під Дніпром нацгвардійців упіймали на збуті наркотиків

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Під Дніпром нацгвардійців упіймали на збуті наркотиків

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Під Дніпром нацгвардійців упіймали на збуті наркотиків

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Під Дніпром нацгвардійців упіймали на збуті наркотиків

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Під Дніпром нацгвардійців упіймали на збуті наркотиків

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Під Дніпром нацгвардійців упіймали на збуті наркотиків

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Під Дніпром нацгвардійців упіймали на збуті наркотиків

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Під Дніпром нацгвардійців упіймали на збуті наркотиків

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що працівники СБУ заблокували постачання наркотиків і психотропів на територію виправної колонії на Черкащині. Заборонені речовини збував в'язням працівник установи.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
Національна поліція України Національна гвардія наркотики
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Комментарии на сайте не модерированы
коршун федот
коршун федот
Наркота предназначалась для мокшвы.Значит, скоро выпустят и помогут оборудованием.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
"Тыщувдень" уже не дают "военам света", вот и приходится как-то выживать..
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Герой
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