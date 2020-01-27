Під Дніпром напали на автобуси з пасажирами: нові подробиці НП

У неділю, 26 січня, в Нікополі Дніпропетровської області невідомі напали на автобуси з пасажирами. У поліції спростували інформацію про обстріл.

Як повідомили на сайті Національної поліції в Дніпропетровській області, під час руху зловмисники почали кидати каміння в бічні скла чотирьох міських автобусів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За даним фактом порушили кримінальну справу. З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину. За хуліганство зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

У Нікополі напали на автобуси з пасажирами Facebook Віталія Голіна

У Нікополі напали на автобуси з пасажирами Facebook Віталія Голіна

У Нікополі напали на автобуси з пасажирами Facebook Віталія Голіна

Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Нікополь Дніпропетровської області 26 січня невідомі відкрили вогонь по міським автобусам. У момент обстрілу в салонах знаходилися пасажири. Інцидент стався в районі міської лікарні №4

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