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12 січня • оновлено в 17:23
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Під Дніпром на пожежі рятувальники знайшли обгоріле тіло чоловіка. Фото

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У неділю, 12 січня, в Підгородньому Дніпропетровської області сталася пожежа на території садового товариства.

О 10:18 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, на місце події вирушили рятувальники. Про це повідомили в прес-службі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

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Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхової господарської будівлі. Вогонь пошкодив дах, перекриття будівлі та майно всередині на площі 12 квадратних метрів.

На пожежі рятувальники знайшли обгоріле тіло чоловіка

На пожежі рятувальники знайшли обгоріле тіло чоловіка

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

На пожежі рятувальники знайшли обгоріле тіло чоловіка

На пожежі рятувальники знайшли обгоріле тіло чоловіка

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

На місці пожежі виявлено обгоріле тіло чоловічої статі. На даний момент особисті дані загиблого чоловіка не встановлені.

Пожежу локалізовано о 10:41 та ліквідована о 11:30. До ліквідації пожежі було залучено 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в селищі Межова Херсонщини 9 січня загорівся приватний будинок з власником всередині. Чоловікові не вдалося врятуватися від вогню.

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Україна Дніпро
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