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7 квітня • оновлено в 10:22
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Карина Бондаренко

Під Дніпром на пожежі постраждала дитина: дівчинку забрали в реанімацію

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У понеділок, 6 квітня, в селі Новопідгородне Дніпропетровської області під час пожежі в приватному будинку постраждала 7-річна дівчинка.

Дитина отримала 60% опіків тіла і була госпіталізована в реанімаційне відділення. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління з надзвичайних ситуацій.

"Коли молодший брат штовхнув її біля грубки і на ній загорівся одяг, вона відразу почала гасити його на собі. Але ліжко, яким вона збивала полум'я теж загорілося і Дарина вирішила рятувати будинок на шкоду собі. Коли мама виявила дитину, вона стояла в тліючому одязі і вибачалася за те, що не змогла загасити ліжко", – написала волонтер благодійного фонду "Совушка" в Facebook.

Під Дніпром на пожежі постраждала дитина

Під Дніпром на пожежі постраждала дитина

Facebook Олександра Сова-Тимощенкова

Допомогти постраждалій дівчинці можна, перерахувавши гроші на рахунок благодійного фонду (при перекладі вказати для Дарини):

  • ЄДРПОУ/ДРФО 41414462 А-Банк

  • МФО 307770 АТ "А-Банк"

  • IBAN UA923077700000026004010029952 UAH (українська гривня)

  • Карта ПриватБанку 5168 7427 1212 6501 (оформлена на Тимощенкова Олександра)

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі різко зросла кількість хворих на коронавірус. Було проведено 94 обстеження на COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
постраждала дитина пожежа
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