Під Дніпром на пожежі постраждала дитина: дівчинку забрали в реанімацію

У понеділок, 6 квітня, в селі Новопідгородне Дніпропетровської області під час пожежі в приватному будинку постраждала 7-річна дівчинка.

Дитина отримала 60% опіків тіла і була госпіталізована в реанімаційне відділення. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління з надзвичайних ситуацій.

"Коли молодший брат штовхнув її біля грубки і на ній загорівся одяг, вона відразу почала гасити його на собі. Але ліжко, яким вона збивала полум'я теж загорілося і Дарина вирішила рятувати будинок на шкоду собі. Коли мама виявила дитину, вона стояла в тліючому одязі і вибачалася за те, що не змогла загасити ліжко", – написала волонтер благодійного фонду "Совушка" в Facebook.

Під Дніпром на пожежі постраждала дитина Facebook Олександра Сова-Тимощенкова

Допомогти постраждалій дівчинці можна, перерахувавши гроші на рахунок благодійного фонду (при перекладі вказати для Дарини):

ЄДРПОУ/ДРФО 41414462 А-Банк

МФО 307770 АТ "А-Банк"

IBAN UA923077700000026004010029952 UAH (українська гривня)

Карта ПриватБанку 5168 7427 1212 6501 (оформлена на Тимощенкова Олександра)

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