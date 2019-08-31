Під Дніпром на ходу спалахнув автомобіль "швидкої допомоги"

У Кам'янському Дніпропетровської області на перехресті вулиць Семена Карнауха і Житньої загорівся автомобіль швидкої медичної допомоги.
ДТП сталася близько 3:38. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
Під Дніпром на ходу загорілася "швидка допомога"
Волинь24
Пожежні встановили, що автомобіль швидкої медичної допомоги "ГАЗ 2705" загорівся під час руху на трасі.
Рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння за 7 хвилин. В результаті пожежі ніхто не постраждав.
На місці події працювали 4 рятувальники та 1 одиниця техніки.
Під Дніпром горіла "швидка допомога"
ГУ ДСНС
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині вибухнуло авто з поліцейським. За попередніми висновками фахівців, стався вибух гранати РГД-5.
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