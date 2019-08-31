Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Під Дніпром на ходу спалахнув автомобіль "швидкої допомоги"

190 Читати матеріал російською

У Кам'янському Дніпропетровської області на перехресті вулиць Семена Карнауха і Житньої загорівся автомобіль швидкої медичної допомоги.

ДТП сталася близько 3:38. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Під Дніпром на ходу загорілася "швидка допомога"

Під Дніпром на ходу загорілася "швидка допомога"

Волинь24

Новини
Під Дніпром сталася страшна аварія з маршруткою: 10 постраждалих

Пожежні встановили, що автомобіль швидкої медичної допомоги "ГАЗ 2705" загорівся під час руху на трасі.

Рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння за 7 хвилин. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

На місці події працювали 4 рятувальники та 1 одиниця техніки.

Під Дніпром горіла "швидка допомога"

Під Дніпром горіла "швидка допомога"

ГУ ДСНС

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині вибухнуло авто з поліцейським. За попередніми висновками фахівців, стався вибух гранати РГД-5.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Дніпро
Теги
пожежа швидка допомога ГосЧС
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...