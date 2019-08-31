Під Дніпром на ходу спалахнув автомобіль "швидкої допомоги"

У Кам'янському Дніпропетровської області на перехресті вулиць Семена Карнауха і Житньої загорівся автомобіль швидкої медичної допомоги.

ДТП сталася близько 3:38. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Під Дніпром на ходу загорілася "швидка допомога" Волинь24

Пожежні встановили, що автомобіль швидкої медичної допомоги "ГАЗ 2705" загорівся під час руху на трасі.

Рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння за 7 хвилин. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

На місці події працювали 4 рятувальники та 1 одиниця техніки.

Під Дніпром горіла "швидка допомога" ГУ ДСНС

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині вибухнуло авто з поліцейським. За попередніми висновками фахівців, стався вибух гранати РГД-5.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!