Під Дніпром мотоцикліст влетів в авто, втікаючи від поліції: є загиблий

У середу ввечері, 2 вересня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області трапилася смертельна ДТП.

Водій мотоцикла Kawasaki, тікаючи від поліції по зустрічній смузі руху, на великій швидкості врізався в легковий автомобіль охоронної фірми. Про це в Facebook повідомила співробітниця Кам'янської станції швидкої допомоги Лариса Биданцева.

Мотоцикл на швидкості влетів в автомобіль. Facebook / Лариса Биданцева

39-річний мотоцикліст загинув на місці ДТП від отриманих травм. Пасажир двоколісного, який перебував у нетверезому стані, отримав серйозні травми. У 30-річного чоловіка діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку та рану голови. Також у потерпілого пошкоджено грудну клітину і зламано ключицю.

Потерпілого в стані травматичного шоку доправили до лікарні швидкої допомоги Кам'янського. Після цього через тяжкий стан пацієнта перевезли для подальшого лікування до обласної клінічної лікарні імені Мечникова.

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