Під Дніпром мотоцикл з трьома людьми влетів у паркан: постраждало двоє дітей

У ніч на 28 березня в селі Військовому Дніпропетровської області сталася аварія за участю мотоцикла.

В інциденті постраждали троє людей, в тому числі і двоє дітей, повідомляє "Інформатор".

Чоловік з 17-річним і 15-річним підлітками їхали на мотоциклі і врізалися в огорожу. До місця події прибули поліція і три екіпажі швидкої допомоги.

Чоловіка госпіталізували в обласну клінічну лікарню імені Мечникова з відкритою черепно-мозковою травмою, підлітків у важкому стані госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню на вулиці Космічній.

Мотоцикл з трьома людьми врізався в паркан Інформатор

Як повідомив завідувач приймальним відділенням обласної дитячої клінічної лікарні Ігор Майденко, обидва підлітка зараз знаходяться у відділенні нейрохірургії. Їх стан оцінюють, як середнього ступеня тяжкості. Деталі події з'ясовують правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на Новому мосту Nissan врізався в ВАЗ. В результаті аварії постраждала вагітна жінка.

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