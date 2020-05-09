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9 травня • оновлено в 15:57
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Ігор Кравченко

Під Дніпром Mazda на величезній швидкості влетіла в ЗАЗ: авто перетворилося на купу металу

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У суботу, 9 травня, під Дніпром на Запорізькому шосе зіткнулися два автомобілі. Обидва авто вилетіли в кювет.

Аварія сталася біля села Новоолександрівка. Водій Mazda не впорався з керуванням і на швидкості 210 км/год врізався в автомобіль "Таврія". Про це повідомили в Telegram-каналі "Х**вый Днепр".

Як повідомляє "Інформатор" водій Mazda їхав по Запорізькому шосе з явним перевищенням швидкості, він був п'яний. За попередньою інформацією в результаті аварії постраждало двоє людей – водій і пасажир "Таврії".

Іномарка на швидкості 210 км/год знесла "Таврію"

Іномарка на швидкості 210 км/год знесла "Таврію"

Telegram/"Х**вый Днепр"

Іномарка на швидкості 210 км/год знесла "Таврію"

Іномарка на швидкості 210 км/год знесла "Таврію"

Telegram/"Х**вый Днепр"

Медики надали їм першу допомогу на місці, після чого забрали в лікарню. Водій Mazda від госпіталізації відмовився. На місце викликали наряд поліції і слідчо-оперативну групу. Всі обставини події з'ясовуються.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському автомобіль Skoda Octavia з'їхав з дороги і зіткнувся з дорожнім відбійником. Відбійник "прошив" салон авто.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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