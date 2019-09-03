Під Дніпром мати тримала на ланцюгу 36-річного сина: фото

Під Дніпром співробітники Солонянського відділення поліції звільнили 36-річного чоловіка, якого власна мати утримувала на ланцюгу.

Про злочин стало відомо від сусідів, які звернулися до правоохоронців 3 вересня, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Під Дніпром мати утримувала на ланцюгу сина з інвалідністю (ілюстрація) uanova.net

"За попередньою інформацією, у чоловіка встановлена група інвалідності, а родичі утримували його для отримання пенсії. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи і групи реагування патрульної поліції", – сказано в повідомленні.

Постраждалого звільнили і доставили в лікарню.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу.

Потерпілий звільнений і доставлений в лікарню Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція забрала дітей у жінки, яка тримала на ланцюгу 8-річного хлопчика. 24 серпня 56-річній підозрюваної обрано запобіжний захід на час слідства у вигляді нічного домашнього арешту.

Поліцейські відвідали дітей, які перебувають в центрі соціально-психологічної реабілітації в Дніпрі. Пресслужба поліції повідомила, що жінка в покарання садила дітей на ланцюг і била палицею.

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