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3 вересня • оновлено в 17:50
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Під Дніпром мати тримала на ланцюгу 36-річного сина: фото

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Під Дніпром співробітники Солонянського відділення поліції звільнили 36-річного чоловіка, якого власна мати утримувала на ланцюгу.

Про злочин стало відомо від сусідів, які звернулися до правоохоронців 3 вересня, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Під Дніпром мати утримувала на ланцюгу сина з інвалідністю (ілюстрація)

Під Дніпром мати утримувала на ланцюгу сина з інвалідністю (ілюстрація)

uanova.net

"За попередньою інформацією, у чоловіка встановлена група інвалідності, а родичі утримували його для отримання пенсії. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи і групи реагування патрульної поліції", – сказано в повідомленні.

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Потерпілий звільнений і доставлений в лікарню

Потерпілий звільнений і доставлений в лікарню

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

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Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція забрала дітей у жінки, яка тримала на ланцюгу 8-річного хлопчика. 24 серпня 56-річній підозрюваної обрано запобіжний захід на час слідства у вигляді нічного домашнього арешту.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
домашнє насильство викрадення
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