Під Дніпром мати і син згоріли живцем у власному будинку: подробиці

У селі Сурсько-Михайлівка Дніпропетровської області 2 грудня спалахнула пожежа в одноповерховому приватному будинку.

З палаючого приміщення не встигли вибратися мама і син. Про це повідомляє Інформатор.

Під Дніпром мати і син згоріли живцем у власному будинку Головний регіональний

Побачивши дим, на допомогу родині відразу ж кинулися сусіди. Не чекаючи рятувальників, вони почали гасити полум'я самотужки. Всього за кілька хвилин їм вдалося повністю ліквідувати загоряння, проте коли вони зайшли всередину, то побачили, що чоловік і жінка лежать на підлозі вже без ознак життя.

Як стало відомо, у власному будинку живцем згоріли 53-річна жінка та її 32-річний син.

Причина загоряння на даний момент невідома. У всіх деталях того, що сталося, будуть розбиратися співробітники слідчо-оперативної групи.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі спалахнула пожежа на території чоловічого монастиря. Вогонь знищив меблі та техніку, пошкодив генератор. У пригоді обійшлося без постраждалих.

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