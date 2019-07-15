Під Дніпром лоб в лоб зіткнулися два автомобілі: водія легковика виймали рятувальники

Вранці 15-го липня на трасі Павлоград-Лозова відбулося ДТП за участю автомобілів Ford Transit і ЗАЗ Forza.
В результаті аварії постраждали чотири людини. Про це повідомили на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
ДТП під Дніпром
ГУ ДСНС
Рятувальники вилучили водія з пошкодженого "ЗАЗ Forza". Всіх постраждалих госпіталізували.
Під Дніпром зіткнулися два автомобілі
ГУ ГСЧС
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Києвом відбулося масштабне ДТП з маршруткою: загинули три людини.
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