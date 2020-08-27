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Під Дніпром квартирант до смерті побив господаря житла

Софія Закревська
Софія Закревська
Події
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Під Дніпром квартирант до смерті побив господаря житла

Під Дніпром квартирант до смерті побив господаря житла. Колаж

У понеділок, 24 серпня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області чоловік убив свого орендодавця.

Нападник знімав кімнату в квартирі вбитого. У день, коли стався інцидент, вони разом розпивали алкоголь, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

У ході спільного проведення часу між двома знайомими виник конфлікт. 24-річний чоловік сильно побив 32-річного господаря квартири. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Тіло загиблого 25 серпня виявила його мати, яка приїхала навідати сина. Зловмисник після скоєного покинув місце злочину і переховувався в Петриківському районі Дніпропетровської області. Правоохоронці встановили особу нападника, з'ясувалося, що раніше він вже був судимий.

24-річного чоловіка затримали, йому повідомили про підозру в нанесенні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Згідно з Кримінальним кодексом України, дане правопорушення тягне за собою позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі між чоловіками стався конфлікт, в потерпілого стріляли.

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