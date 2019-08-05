Під Дніпром кримінальник потрапив в ДТП на викраденому в Італії мотоциклі

Поблизу селища міського типу Васильківка сталося ДТП з мотоциклістом.

Водій двоколісного не впорався з керуванням і з'їхав з дороги. Про це повідомили в прес-службі Патрульній поліції в Дніпропетровській області.

У Дніпрі мотоцикліст потрапив в ДТП колаж

Аварія трапилася 3-го серпня. В результаті ДТП чоловік отримав значні травми. На місце події прибула швидка допомога. Лікарі попередньо діагностували у нього закриту травму грудної клітини, пневмоторакс, перелом ключиці.

У Дніпрі кримінальник потрапив в ДТП Патрульна поліція в Дніпропетровській області

Під час встановлення обставин ДТП поліцейські з'ясували, що у водія немає документів, а номерний знак належить зовсім іншому транспортному засобу. Як виявилося, його розшукує Інтерпол. Країна розшуку - Італія.

У Дніпрі кримінальник потрапив в ДТП Патрульна поліція в Дніпропетровській області

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Мотоцикл евакуювали на штрафмайданчик. Відомо, що злочинець має багате кримінальне минуле.

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