Під Дніпром кримінальник потрапив в ДТП на викраденому в Італії мотоциклі

Поблизу селища міського типу Васильківка сталося ДТП з мотоциклістом.
Водій двоколісного не впорався з керуванням і з'їхав з дороги. Про це повідомили в прес-службі Патрульній поліції в Дніпропетровській області.
У Дніпрі мотоцикліст потрапив в ДТП
колаж
Аварія трапилася 3-го серпня. В результаті ДТП чоловік отримав значні травми. На місце події прибула швидка допомога. Лікарі попередньо діагностували у нього закриту травму грудної клітини, пневмоторакс, перелом ключиці.
У Дніпрі кримінальник потрапив в ДТП
Патрульна поліція в Дніпропетровській області
Під час встановлення обставин ДТП поліцейські з'ясували, що у водія немає документів, а номерний знак належить зовсім іншому транспортному засобу. Як виявилося, його розшукує Інтерпол. Країна розшуку - Італія.
У Дніпрі кримінальник потрапив в ДТП
Патрульна поліція в Дніпропетровській області
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Мотоцикл евакуювали на штрафмайданчик. Відомо, що злочинець має багате кримінальне минуле.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінка з рушницею викрала Audi.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!