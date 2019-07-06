Під Дніпром корову вбило струмом: дитина неподалік дивом залишилася живою

У Кривому Розі оголений провід вбив корову. Подія трапилася недалеко від залізничного вокзалу.

Обірваний дріт не встигли відремонтувати після бурі. Про це повідомив "Перший криворізький".

На місце події викликали поліцію і склали протокол.

обірвані дроти NEWS RU

Як розповіли в групі "Кривий Ріг без цензури", небезпечний провід міг забрати життя людини.

"У той час, коли скотина потрапила під дроти, дитина була поруч! А якби дитину теж вбило? ", - зазначив учасник спільноти.

Тварину вбило струмом Перший криворізький

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Івано-Франківщині блискавка на місці вбила трьох.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!