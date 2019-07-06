ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Події

Під Дніпром корову вбило струмом: дитина неподалік дивом залишилася живою

1.3тЧитати матеріал російською

У Кривому Розі оголений провід вбив корову. Подія трапилася недалеко від залізничного вокзалу.

Обірваний дріт не встигли відремонтувати після бурі. Про це повідомив "Перший криворізький".

На місце події викликали поліцію і склали протокол.

Новини
На очах у матері: в Москві деревом вбило дитину. Відео 18+

обірвані дроти

обірвані дроти

NEWS RU

Як розповіли в групі "Кривий Ріг без цензури", небезпечний провід міг забрати життя людини.

"У той час, коли скотина потрапила під дроти, дитина була поруч! А якби дитину теж вбило? ", - зазначив учасник спільноти.

Тварину вбило струмом

Тварину вбило струмом

Перший криворізький

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Івано-Франківщині блискавка на місці вбила трьох.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
УкраїнаДніпро
Теги
Дніпровбивствотварини
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel