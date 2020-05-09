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9 травня • оновлено в 11:47
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Ігор Кравченко

Під Дніпром іномарка протаранила міст: відбійник "прошив" салон авто

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У п'ятницю, 8 травня, в Кам'янському Дніпропетровської області в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на мосту через річку Дніпро.

По прибуттю рятувальників на місце події встановлено, що автомобіль Skoda Octavia з'їхав з дороги і зіткнувся з дорожнім відбійником. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

В результаті події постраждав водій легковика 1989 року народження. Його медпрацівники госпіталізували в Кам'янську міську лікарню швидкої допомоги.

Іномарка врізалася у відбійник на мосту

Іномарка врізалася у відбійник на мосту

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Іномарка врізалася у відбійник на мосту

Іномарка врізалася у відбійник на мосту

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Співробітники ДСНС за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання зрізали частину металевої огорожі, яка застрягла в салоні автомобіля.

Поліцією проводяться слідчі дії по встановленню обставин ДТП.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Космічній автомобіль Toyota скоїв наїзд на чоловіка. Він переходив дорогу в недозволеному місці. Водій не встиг зреагувати і збив його.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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