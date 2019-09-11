Під Дніпром горіла багатоповерхівка: врятований чоловік помер по дорозі в лікарню

У Кривому Розі Дніпропетровської області 10 вересня горів 9-поверховий житловий будинок.
Займання сталося в Саксаганському районі міста близько 17:03. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
Під Дніпром горіла багатоповерхівка
Белновости
Після прибуття на місце пожежниками було встановлено, що займання виникло в квартирі на 6 поверсі. Рятувальники в складі ланки газодимозахисної служби потрапили в приміщення і врятували двох людей: 64-річну жінку та її 71-річного чоловіка з інвалідністю.
Власницю квартири з отруєнням продуктами горіння та опіками верхніх дихальних шляхів госпіталізовано до 2-ї міської лікарні. Врятований чоловік помер в кареті швидкої допомоги.
У Кривому Розі горіла багатоповерхівка
ГУ ДСНС
У Кривому Розі горіла багатоповерхівка
ГУ ДСНС
Вогнем знищено домашнє майно на площі 20 кв. метрів.
До ліквідації пожежі залучено 7 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі загорівся водоканал. Займання сталося в гаражному боксі на вулиці Генерала Волівач.
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