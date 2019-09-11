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11 вересня • оновлено в 22:15
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Під Дніпром горіла багатоповерхівка: врятований чоловік помер по дорозі в лікарню

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 10 вересня горів 9-поверховий житловий будинок.

Займання сталося в Саксаганському районі міста близько 17:03. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Під Дніпром горіла багатоповерхівка

Під Дніпром горіла багатоповерхівка

Белновости

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Загорілась на ходу: в Дніпрі сталася надзвичайна подія з вантажівкою

Після прибуття на місце пожежниками було встановлено, що займання виникло в квартирі на 6 поверсі. Рятувальники в складі ланки газодимозахисної служби потрапили в приміщення і врятували двох людей: 64-річну жінку та її 71-річного чоловіка з інвалідністю.

Власницю квартири з отруєнням продуктами горіння та опіками верхніх дихальних шляхів госпіталізовано до 2-ї міської лікарні. Врятований чоловік помер в кареті швидкої допомоги.

У Кривому Розі горіла багатоповерхівка

У Кривому Розі горіла багатоповерхівка

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Під Дніпром на ходу спалахнув автомобіль "швидкої допомоги"
У Кривому Розі горіла багатоповерхівка

У Кривому Розі горіла багатоповерхівка

ГУ ДСНС

Вогнем знищено домашнє майно на площі 20 кв. метрів.

До ліквідації пожежі залучено 7 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі загорівся водоканал. Займання сталося в гаражному боксі на вулиці Генерала Волівач.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
пожежа постраждали українці смерть
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