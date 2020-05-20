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20 травня • оновлено в 13:38
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Карина Бондаренко
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Під Дніпром фура обрушила автомобільний міст: з'явилися перші фото

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У селі Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області обвалився міст через затоку Каховського водосховища.

Подія трапилася, коли по ньому проїжджала 20-тонна фура, завантажена металевими конструкціями. В результаті аварії ніхто не постраждав, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами місцевих жителів, міст був мало не єдиною переправою до кількох населених пунктів. Зараз проїзд в Покров і Капулівку буде здійснюватися в об'їзд – через Катеринівку або Старозаводське.

У Нікополі обвалився міст з фурою

У Нікополі обвалився міст з фурою

Інформатор

"Цей міст уже давно перебував в такому стані - він хитався, скрипів і втрачав фрагменти. Ми неодноразово зверталися до представників усіх рівнів влади, однак відповіді не послідувало. Тиждень тому тут проводили "латковий" ремонт", – зазначила місцева жителька Лариса.

У Нікополі обвалився міст з фурою

У Нікополі обвалився міст з фурою

Інформатор

На місце викликали поліцію, рятувальників і представників місцевої влади. Деталі події з'ясовуються.

У Нікополі обвалився міст з фурою

У Нікополі обвалився міст з фурою

Інформатор

У Нікополі обвалився міст з фурою

У Нікополі обвалився міст з фурою

Інформатор

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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