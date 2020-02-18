Під Дніпром електричка відрізала чоловікові ногу: подробиці НП

У понеділок, 17 лютого, електричка П'ятихатки - Дніпропетровськ скоїла наїзд на чоловіка.

Потерпілий вижив, проте позбувся ноги. Подія трапилася неподалік від Таромського між зупинками 165 і 169 кілометр, повідомляє 5692.com.ua.

За попередньою інформацією, під час руху машиніст побачив чоловіка, який різко вискочив з-за стовпа і кинувся під поїзд. Він екстрено загальмував, але відстань була надто малою. В результаті чоловікові відрізало ногу. Постраждалого госпіталізували в обласну лікарню імені Мечникова.

Під Дніпром електричка відрізала чоловікові ногу 112 Україна

Як повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за даним інцидентом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 276. Обставини з'ясовуються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі під стінами протитуберкульозного диспансеру на вулиці Бехтерєва виявили труп чоловіка. Попередньо, він покінчив життя самогубством.

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