Головна Новини
18 лютого • оновлено в 13:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Аліна Рашевська

Під Дніпром електричка відрізала чоловікові ногу: подробиці НП

420
Читати матеріал російською

У понеділок, 17 лютого, електричка П'ятихатки - Дніпропетровськ скоїла наїзд на чоловіка.

Потерпілий вижив, проте позбувся ноги. Подія трапилася неподалік від Таромського між зупинками 165 і 169 кілометр, повідомляє 5692.com.ua.

Новини
У Дніпрі трамвай на швидкості протаранив легковика. Фото і відео ДТП

За попередньою інформацією, під час руху машиніст побачив чоловіка, який різко вискочив з-за стовпа і кинувся під поїзд. Він екстрено загальмував, але відстань була надто малою. В результаті чоловікові відрізало ногу. Постраждалого госпіталізували в обласну лікарню імені Мечникова.

Під Дніпром електричка відрізала чоловікові ногу

Під Дніпром електричка відрізала чоловікові ногу

112 Україна

Як повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за даним інцидентом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 276. Обставини з'ясовуються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі під стінами протитуберкульозного диспансеру на вулиці Бехтерєва виявили труп чоловіка. Попередньо, він покінчив життя самогубством.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги