Під Дніпром електричка переїхала лежачого на рейках чоловіка

На Дніпропетровщині на залізничній станції "Нікополь" 10 грудня чоловік трагічно загинув під колесами електрички.

Інцидент стався близько 20:40. На місце відразу ж викликали медиків і правоохоронців, повідомляє Інформатор.

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За основною версією, загиблий перебрав з алкоголем і заснув на залізничній колії, а машиніст його просто не помітив у темряві. Її підтверджує і знайдений неподалік пакет з пляшкою горілки і закускою. Відомо, що чоловікові був 41 рік.

Слідство опрацьовує й інші версії того, що сталося. Правоохоронці з'ясовують усі деталі трагедії і опитують можливих свідків.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі помітили хлопця, який вирішив підкорити електроопору і виліз на неї без будь-якої екіпіровки. Свій героїзм юнак випробовував на безлюдній стоянці.

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