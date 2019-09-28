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28 вересня • оновлено в 18:33
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Під Дніпром джип задавив 6-річну дівчинку: деталі жахливої ДТП

1.4т Читати матеріал російською

На зупинці громадського транспорту іномарка на смерть збила 6-річну дівчинку. Трагедія сталася ввечері 28 вересня в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Як повідомляє сайт 0564.ua, автомобіль Ssang Yong рухався по проїжджій частині на вулиці Алмазній і допустив наїзд на дитину. Прибулим на місце ДТП медикам врятувати дівчинку не вдалося, вона померла в машині швидкої допомоги.

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Поліція шукає свідків події. Очевидців просять звертатися за телефоном: 068 008 87 06.

У Кривому Розі джип задавив 6-річну дівчинку

У Кривому Розі джип задавив 6-річну дівчинку

http://kriminalukraine.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що на виїзді з Кривого Рогу сталася масова ДТП, в результаті якої постраждали п'ятеро людей. Попередньо відомо, що зіткнення сталося через водія Opel, який виїхав на зустрічну смугу.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП померла дитина
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