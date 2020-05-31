Під Дніпром джип катався по аварійному "горбатому" пішохідному мосту. Відео

У Новомосковську Дніпропетровської області водій вирішив проїхатися по пішохідному мосту через річку Самара.

Міст має дерев'яне покриття і, за словами місцевих жителів, знаходиться не в кращому стані, повідомляє "Depo.Дніпро" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Міст з'єднує місто з лісовим масивом. І хоча доступ до лісу існує з боку траси, деякі з місцевих жителів вирішили перевірити його на міцність, проїхавшись по ньому на автомобілі.

Під Дніпром джип катався по "горбатому" пішохідному мосту Depo.Дніпро

Раніше OBOZREVATEL писав, що в селі Олексіївка Дніпропетровської області понтонну переправу, яку встановили замість обваленного моста, готують до автомобільного руху. Рух планують відновити 1 червня.