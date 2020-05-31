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31 травня • оновлено в 13:20
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Ігор Кравченко

Під Дніпром джип катався по аварійному "горбатому" пішохідному мосту. Відео

1.5т
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У Новомосковську Дніпропетровської області водій вирішив проїхатися по пішохідному мосту через річку Самара.

Міст має дерев'яне покриття і, за словами місцевих жителів, знаходиться не в кращому стані, повідомляє "Depo.Дніпро" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Міст з'єднує місто з лісовим масивом. І хоча доступ до лісу існує з боку траси, деякі з місцевих жителів вирішили перевірити його на міцність, проїхавшись по ньому на автомобілі.

Під Дніпром джип катався по "горбатому" пішохідному мосту

Під Дніпром джип катався по "горбатому" пішохідному мосту

Depo.Дніпро

Раніше OBOZREVATEL писав, що в селі Олексіївка Дніпропетровської області понтонну переправу, яку встановили замість обваленного моста, готують до автомобільного руху. Рух планують відновити 1 червня.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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