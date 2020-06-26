Під Дніпром двоє чоловіків підірвалися на гранаті: подробиці НП

У селі Бабайківка Дніпропетровської області 25 червня вибухнула граната, закладена невідомим. Вибух стався у дворі житлового будинку.

За попередніми даними, інцидент стався, коли у двір увійшли будівельники. Їх найняв власник для оцінки вартості робіт, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

Господар побачив, що у дворі знаходилася невідома йому лавка і штовхнув її ногою. Після цього пролунав вибух.

В результаті вибуху один з будівельників і власник будинку отримали осколкові поранення ніг і тулуба. Третій чоловік не постраждав. Поранені самостійно звернулися в місцеву лікарню.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та проводять експертизу. За попередньою інформацією, вибухнути могла граната "РГД - 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в місті Жовті води Дніпропетровської області 24 червня прогримів вибух. Інцидент стався вночі біля житлового будинку по вулиці 8-го березня.