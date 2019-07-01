На Дніпропетровщині 53-річний чоловік ґвалтував власну внучку. З такою заявою звернулася в поліцію мати дівчинки.

Жертві насильства - 9 років. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

"Червень - місяць якогось божевілля: щодня статеві злочини по відношенню до дітей. Дніпропетровська область. Жінка, 1988 р.н., звернулася із заявою, що рідний дідусь, 1966 р.н., здійснював розпусні дії по відношенню до онуки, 2010 р.н. ", - написав Аброськін.

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Він додав, що подібна ситуація сталася у Львівській області. У поліцію звернулися батьки зниклої неповнолітньої дівчинки. Її шукали добу більше ста поліцейських. Встановлено, що з дитиною весь цей час знаходився знайомий 37-річний чоловік. За словами дівчинки, він вступав з нею в статевий контакт.

Аброськін підкреслив про необхідність створення в Україні реєстру гвалтівників. На його думку, на законодавчому рівні потрібно ввести хімічну кастрацію для таких злочинців.

Він зазначив, що такий законопроект вже існує, але не може потрапити в зал Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зроблений перший крок до введення хімічної кастрації педофілів

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