Під Дніпром чоловіка засудили до довічного ув'язнення за жорстоке вбивство

У Кам'янському Дніпропетровської області суд визнав винним 39-річного чоловіка у скоєнні вбивства з особливою жорстокістю і крадіжки.

Як з'ясувалося, раніше неодноразово судимий громадянин, в тому числі за вбивство людини шляхом нанесення 94 ударів сокирою і ножем, після звільнення продовжив скоювати злочини, повідомили в пресслужбі Прокуратури Дніпропетровської області.

Так, домовившись заздалегідь про зустріч, обвинувачений прийшов в квартиру жителя виконувати ремонтні роботи. Під час спілкування між чоловіками раптово виникла сварка, яка згодом переросла в бійку.

Схопивши кухонний ніж, підсудний завдав господареві квартири 60 ударів по тілу, постійно змінюючи знаряддя злочину. Від отриманих травм потерпілий помер.

Після цього зловмисник схопив мобільний телефон жертви і зник з місця злочину.

Тепер зловмиснику призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Відзначимо, що чоловік не погодився з таким рішенням суду і подав апеляційну скаргу, яку залишено без задоволення.

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