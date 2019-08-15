Під Дніпром чоловік жорстоко вбив і втопив друга

У Кривому Розі чоловік до смерті побив свого друга, після чого втопив його тіло в річці Інгулець.
Подія трапилася 13 серпня в Інгулецькому районі міста. Про це повідомили в прес-службі Криворізького відділу поліції.
У Кривому Розі чоловік убив товариша по чарці на рибалці
колаж
Як виявилося, під час розпивання алкоголю між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. Зловмисник завдав товаришеві удари руками і ногами по голові і тілу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Щоб приховати сліди злочину, чоловік кинув тіло померлого в річку Інгулець, після чого зник з місця злочину.
Поліцейські оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 43-річний раніше неодноразово судимий місцевий житель.
Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.
У Дніпрі чоловік убив і втопив друга
Криворізький відділ поліції
У Дніпрі чоловік убив і втопив друга
Криворізький відділ поліції
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі рятують тяжко пораненого воїна ВСУ. 34-річного Дмитра госпіталізували в лікарню імені Мечникова. Потерпілий перебуває в медикаментозній комі.
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