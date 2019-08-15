Під Дніпром чоловік жорстоко вбив і втопив друга

У Кривому Розі чоловік до смерті побив свого друга, після чого втопив його тіло в річці Інгулець.

Подія трапилася 13 серпня в Інгулецькому районі міста. Про це повідомили в прес-службі Криворізького відділу поліції.

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Як виявилося, під час розпивання алкоголю між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. Зловмисник завдав товаришеві удари руками і ногами по голові і тілу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Щоб приховати сліди злочину, чоловік кинув тіло померлого в річку Інгулець, після чого зник з місця злочину.

Поліцейські оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 43-річний раніше неодноразово судимий місцевий житель.

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

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