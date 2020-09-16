У селі Новомиколаївка Дніпровського району місцевий житель жорстоко вбив 71-річну жінку.

Підозрюваний проник до будинку потерпілої через вікно та завдав жінці численні ножові поранення, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, від отриманих ножових поранень в груди і шию потерпіла померла на місці. Після нападу чоловік забрав з дому особисті речі вбитої і зник з місця злочину.

Пізніше правоохоронці встановили і затримали зловмисника. Для підтвердження причетності чоловіка до скоєння вбивства до розслідування злочину залучили кінолога зі службовою собакою.

Під Дніпром чоловік завдав смертельні ножові поранення 71-річній жінці Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Під час вибірки з групи людей собака показала на 47-річного жителя Дніпра. Крім того, у підозрюваного вилучили речі та одяг потерпілої.

В цей же день чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний час досудове розслідування триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в місті Нікополь Дніпропетровської області поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві двох чоловіків, яке відбулося 14 вересня.