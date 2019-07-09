Під Дніпром чоловік "замінував" багатоповерхівку

На Дніпропетровщині невідомий поставив на вуха весь житловий будинок.

У Новомосковську в ніч на 9 липня "замінували" під'їзд багатоквартирного будинку, повідомляє 34 канал.

Псевдомінірованіе житлового будинку UA: Львів

У поліцію звернулися працівники магазину, який знаходиться по сусідству. Незнайомий чоловік попередив продавців, що під'їзд може злетіти в повітря.

На час огляду всі мешканці будинку були евакуйовані.

Дослідженням під'їзду і прилеглих територій займалися поліцейські, рятувальники, кінологи і вибухотехніки. Ніяких небезпечних предметів фахівці так і не виявили.

Слідчим вдалося знайти і затримати псевдомінера. Порушником спокою виявився 45-річний безробітний чоловік. Мотив злочинця поки невідомий.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Луганщині загорівся замінований ліс.

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