Під Дніпром чоловік заливав сусідів фекаліями з відра

У Новомосковську Дніпропетровської області люди страждають через жахливого сусіда.

Чоловік заливає поверхи фекаліями з відра, повідомив Олександр Соболь на сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Історія про газ, лайно і міцну сусідську дружбу. Все ж таки не прикро у нас люди живуть. Чувак з сусіднього під'їзду днями заливає фекаліями кілька поверхів. У прямому сенсі, з відра. Тобто відкриває двері і зливає все, що накипіло на сходи. І такий перформанс цей тип влаштовує на перманентній основі", – написав очевидець.

Чоловік заливав сусідів фекаліями Рамблер

Такі дії сусіда через відключення води та газу в його квартирі.

Як зазначив очевидець, тепер чоловік погрожує підірвати балони з газом:

"А тепер цей асоціальний художник загрожує підірвати балони з газом. Закопався у себе в храмі лайна і не відкриває нікому. Ось зібрався консиліум з сусідів, 4 патрульки, оперативка і МНС. Вирішують, як цього красеня приборкати", – розповів Олександр Соболь.

У соцмережі люди здивовані поведінкою чоловіка:

"Ну так, це ж сусіди винні, що він комуналку не платив. Їх і карати", "Фігасє, веселощі", "Веселого мало, там в під'їзд зайти неможливо, все в лайні і сечі", – пишуть користувачі.

Скріншот

Скріншот

Пізніше Олександр Соболь повідомив, що сусіда забрали в райвідділ, а рятувальники конфіскували балони з газом.

Люди страждають через сусіда Facebook Олександра Соболя

Люди страждають через сусіда Facebook Олександра Соболя

Люди страждають через сусіда Facebook Олександра Соболя

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