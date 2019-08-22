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Під Дніпром чоловік заливав сусідів фекаліями з відра

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У Новомосковську Дніпропетровської області люди страждають через жахливого сусіда.

Чоловік заливає поверхи фекаліями з відра, повідомив Олександр Соболь на сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Історія про газ, лайно і міцну сусідську дружбу. Все ж таки не прикро у нас люди живуть. Чувак з сусіднього під'їзду днями заливає фекаліями кілька поверхів. У прямому сенсі, з відра. Тобто відкриває двері і зливає все, що накипіло на сходи. І такий перформанс цей тип влаштовує на перманентній основі", – написав очевидець.

Чоловік заливав сусідів фекаліями

Чоловік заливав сусідів фекаліями

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Такі дії сусіда через відключення води та газу в його квартирі.

Як зазначив очевидець, тепер чоловік погрожує підірвати балони з газом:

"А тепер цей асоціальний художник загрожує підірвати балони з газом. Закопався у себе в храмі лайна і не відкриває нікому. Ось зібрався консиліум з сусідів, 4 патрульки, оперативка і МНС. Вирішують, як цього красеня приборкати", – розповів Олександр Соболь.

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У соцмережі люди здивовані поведінкою чоловіка:

"Ну так, це ж сусіди винні, що він комуналку не платив. Їх і карати", "Фігасє, веселощі", "Веселого мало, там в під'їзд зайти неможливо, все в лайні і сечі", – пишуть користувачі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Пізніше Олександр Соболь повідомив, що сусіда забрали в райвідділ, а рятувальники конфіскували балони з газом.

Люди страждають через сусіда

Люди страждають через сусіда

Facebook Олександра Соболя

Люди страждають через сусіда

Люди страждають через сусіда

Facebook Олександра Соболя

Люди страждають через сусіда

Люди страждають через сусіда

Facebook Олександра Соболя

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі жінка тримала в своїй квартирі 9 собак у смороді та бруду.

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Місце
Україна Дніпро
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