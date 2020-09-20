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Під Дніпром чоловік загинув під час пожежі у власному будинку. Фото НП

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Події
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Під Дніпром чоловік загинув під час пожежі у власному будинку. Джерело: www.rbc.ua

У неділю, 20 вересня, в селі Пушкарівка Дніпропетровської області загорівся одноповерховий приватний будинок.

З палаючого приміщення не встиг вибратися його власник. Бездиханне тіло чоловіка виявили рятувальники під час ліквідації пожежі, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Днепропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

До прибуття надзвичайників вогонь встиг поширитися на площі 9 м. кв. Причина виникнення пожежі встановлюється.

У селі Пушкарівка горів одноповерховий приватний будинок.
В результаті пожежі загинув чоловік.
З вогнем боролися четверо надзвичайників.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром через зіткнення скутера та легковика постраждала жінка.

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