Під Дніпром чоловік розбився на авто після розриву з дружиною: відео з місця ДТП

У місті Кам'янському Дніпропетровської області 10 січня на вулиці Нікопольській автомобіль ВАЗ-2109 потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якї серйозно постраждав водій "дев'ятки".

На високій швидкості легковик розбився об стовп. Однією з версій правоохоронців є самогубство. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х***ве Кам'янське" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відомо, що аварія трапилася близько 15:00. Водій "дев'ятки" не впорався з керуванням і на повній швидкості в'їхав у стовп у дворі одного з будинків. За кермом легковика перебував 30-річний чоловік.

Під Дніпром чоловік потрапив в ДТП після розриву з дружиною Telegram-канал "Х***ве Кам'янське"

За непідтвердженою інформацією, причиною ДТП могла послужити спроба самогубства. Напередодні того, що сталося, чоловіка кинула його дружина. Також повідомляється, що він сів за кермо в нетверезому стані. В результаті зіткнення водій отримав перелом шийного хребця і травму голови.

Тяжкого потерпілого направили на госпіталізацію в обласну клінічну лікарню імені Мечникова в Дніпрі. На місці події всі деталі з'ясовували правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпро увечері 9 січня доставили бійця ЗСУ, який отримав мінно-вибухове поранення в селищі Широкине. Потерпілого госпіталізували в обласну клінічну лікарню імені Мечникова. Тяжкого солдата оперували всю ніч.

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