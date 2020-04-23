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23 квітня • оновлено в 10:30
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Карина Бондаренко
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Під Дніпром чоловік погрожував підірвати газом багатоповерховий будинок з людьми. Фото

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У місті Кам'янське Дніпропетровської області 22 квітня чоловік погрожував газом підірвати квартиру в багатоповерховому будинку, заявивши, що йому все набридло.

Подія трапилася на вулиці Ніколенко пізно ввечері, повідомляє місцевий сайт "Событие". На місце викликали правоохоронців, медиків та газівників.

За словами місцевих жителів, ще вдень до чоловіка вдалося потрапити екстреним службам і лише локально перекрити газ в квартирі. Після того, як вони поїхали, сусід продовжував буянити.

У Кам'янському чоловік погрожував підірвати газом багатоповерховий будинок з людьми

У Кам'янському чоловік погрожував підірвати газом багатоповерховий будинок з людьми

Событие

Правоохоронці, які неодноразово приїжджали на виклик, повідомили, що в даній ситуації зробити нічого не можуть, так як людина відмовляється від госпіталізації. Співробітники газової служби також повідомили мешканцям, що не мають права "обрізати" подачу газу чоловікові.

У Кам'янському чоловік погрожував підірвати газом багатоповерховий будинок з людьми

У Кам'янському чоловік погрожував підірвати газом багатоповерховий будинок з людьми

Событие

У Кам'янському чоловік погрожував підірвати газом багатоповерховий будинок з людьми

У Кам'янському чоловік погрожував підірвати газом багатоповерховий будинок з людьми

Событие

У Кам'янському чоловік погрожував підірвати газом багатоповерховий будинок з людьми

У Кам'янському чоловік погрожував підірвати газом багатоповерховий будинок з людьми

Событие

На чоловіка склали адміністративний протокол і провели з ним роз'яснювальну роботу. Однак ближче до півночі він погодився на госпіталізацію в лікарню, куди його і доставили в супроводі поліції.

У Кам'янському чоловік погрожував підірвати газом багатоповерховий будинок з людьми

У Кам'янському чоловік погрожував підірвати газом багатоповерховий будинок з людьми

Событие

У Кам'янському чоловік погрожував підірвати газом багатоповерховий будинок з людьми

У Кам'янському чоловік погрожував підірвати газом багатоповерховий будинок з людьми

Событие

У Кам'янському чоловік погрожував підірвати газом багатоповерховий будинок з людьми

У Кам'янському чоловік погрожував підірвати газом багатоповерховий будинок з людьми

Событие

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі апеляційний суд звільнив від кримінальної відповідальності винуватицю смертельної ДТП, яка сталася понад 10 років тому і забрала життя молодої фігуристки Радміли Тігієвої

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
газ
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