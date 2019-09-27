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27 вересня • оновлено в 18:47
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Під Дніпром чоловік підірвав товариша гранатою: подробиці

1.9т Читати матеріал російською

У Марганці Дніпропетровської області 47-річний чоловік вбив товариша, кинувши в нього бойову гранату.

Інцидент стався в травні поточного року. Прокуратура направила обвинувальний акт до суду, повідомили в пресслужбі відомства.

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Як з'ясувалося, вбивство сталося на території домоволодіння обвинуваченого. Він запросив товариша до себе додому для спільного розпиття алкоголю. Проводжаючи гостя, господар прихопив з собою бойову гранату, яку купував і зберігав без передбаченого законом дозволу. Перебуваючи на вулиці, він дістав чеку від боєприпасу і кинув у бік знайомого.

В результаті вибуху чоловік загинув на місці, а ще чотири людини, які знаходилися поруч, отримали серйозні травми.

На даний момент судовий розгляд у справі триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром підліток відправив пенсіонера в кому. 18-річний хлопець пограбував гараж, попередньо побивши його власника. Зловмиснику загрожує від 15 до 25 років позбавлення волі.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
граната чоловік вбивство
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hunt andres
hunt andres
Атошники развлекаются?)))
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руденко евгений
руденко евгений
где можно получить разрешение и купить гранату?
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руденко евгений
руденко евгений
наверное товарищ был хороший, если граната уже была приготовлена для него...
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