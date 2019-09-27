Під Дніпром чоловік підірвав товариша гранатою: подробиці

У Марганці Дніпропетровської області 47-річний чоловік вбив товариша, кинувши в нього бойову гранату.

Інцидент стався в травні поточного року. Прокуратура направила обвинувальний акт до суду, повідомили в пресслужбі відомства.

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Як з'ясувалося, вбивство сталося на території домоволодіння обвинуваченого. Він запросив товариша до себе додому для спільного розпиття алкоголю. Проводжаючи гостя, господар прихопив з собою бойову гранату, яку купував і зберігав без передбаченого законом дозволу. Перебуваючи на вулиці, він дістав чеку від боєприпасу і кинув у бік знайомого.

В результаті вибуху чоловік загинув на місці, а ще чотири людини, які знаходилися поруч, отримали серйозні травми.

На даний момент судовий розгляд у справі триває.

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