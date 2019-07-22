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Під Дніпром чоловік намагався спалити себе на виборчій дільниці

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У селі Чкалове Нікопольського району Дніпропетровської області чоловік намагався спалити себе на виборчій дільниці.

Чоловік в нетверезому стані почав обливати себе бензином, повідомляє Інформатор.

Підпалити себе йому не дали поліцейські і співробітники служби порятунку, які чергували на місці.

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Чоловік намагався спалити себе

Чоловік намагався спалити себе

Today.kz

Вони відразу ж кинулися до чоловіка і припинили будь-яку можливість продовжити розпочате.

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Уже пізніше, в розмові, з'ясувалося, що причиною для таких кардинальних заходів стало те, що прізвища чоловіка не було в списках виборців.

Як OBOZREVATEL, біля виборчої дільниці в Дніпрі "підгодовували" людей.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Выборы 2019 Дніпро
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