Під Дніпром чоловік намагався спалити себе на виборчій дільниці

У селі Чкалове Нікопольського району Дніпропетровської області чоловік намагався спалити себе на виборчій дільниці.
Чоловік в нетверезому стані почав обливати себе бензином, повідомляє Інформатор.
Підпалити себе йому не дали поліцейські і співробітники служби порятунку, які чергували на місці.
Чоловік намагався спалити себе
Today.kz
Вони відразу ж кинулися до чоловіка і припинили будь-яку можливість продовжити розпочате.
Уже пізніше, в розмові, з'ясувалося, що причиною для таких кардинальних заходів стало те, що прізвища чоловіка не було в списках виборців.
Як OBOZREVATEL, біля виборчої дільниці в Дніпрі "підгодовували" людей.
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