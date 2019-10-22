Під Дніпром чоловік до смерті побив жінку сковорідкою: подробиці

У Нікополі Дніпропетровської області місцевий житель наніс 71-річній жінці кілька ударів чавунною сковородою, від яких пенсіонерка померла на місці.

21 жовтня йому оголошено підозру в умисному вбивстві. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

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20 жовтня о 16:30 у поліцію зателефонувала жінка і повідомила, що зайшла провідати 71-річну сусідку і виявила в будинку її тіло без ознак життя.

В ході розслідування працівники Нікопольського відділу поліції опитали свідків і встановили знайомих, які останнім часом заходили до неї і допомагали по господарству.

Підозрюваного в злочині затримали і доставили у відділ поліції. Чоловік зізнався у скоєному і повідомив, що вранці 20 жовтня біля нього виник конфлікт з потерпілою, під час якого він чавунною сковородою завдав жінці декілька ударів по голові, а потім пішов.

Слідчим Нікопольського відділу поліції за погодженням з місцевою прокуратурою нападаючому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисного вбивства. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі маршрутник "зчепився" з пасажиркою. 18 жовтня водій маршрутного таксі №37 погрожував жінці, яка оплатила проїзд і вимагала здачу. Він вирішив привласнити гроші собі, а втихомирити обурення жінки погрожував за допомогою поліції.

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