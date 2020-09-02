Під Дніпром чоловік до смерті побив родича

Софія Ковнір Події 16:00, 2.09.2020

У місті Павлоград Дніпропетровської області співробітники поліції оголосили про підозру чоловікові, який до смерті побив родича.

Як встановили слідчі, підозрюваний наніс потерпілому тілесні ушкодження, від яких той помер, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області.

Так, 30 серпня тіло померлого виявив двоюрідний брат і відразу викликав поліцію. Оперативники встановили, що напередодні в гості до потерпілого приходив його 60-річний родич. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

За висновком судово-медичної експертизи смерть потерпілого настала в результаті отримання тілесних ушкоджень.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Зараз вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в місті Кривий Ріг в школі розгорівся скандал через вивчення російської мови. Для учнів 5-9 класів російську мову зробили обов'язковою.

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Дніпро Події

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