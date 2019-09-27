Під Дніпром чоловік до смерті побив батька

На Дніпропетровщині суд визнав винним 38-річного жителя села Чумаки, який в березні цього року вбив свого батька.
Чоловіка засудили до семи років позбавлення волі. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.
Під Дніпром чоловік по-звірячому вбив батька
Сьогодні
Відомо, що бійка між батьком і сином виникла через конфлікт на побутовому грунті. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, нападник завдав батькові близько 70 ударів ногами і руками по тілу. Від отриманих травм пенсіонер помер на місці.
Свою вину чоловік визнав повністю.
Суд підтримав позицію Дніпропетровської місцевої прокуратури в скоєнні кримінального злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 КК України і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром підліток відправив пенсіонера в кому. 18-річний хлопець обчистив гараж, попередньо побивши його власника. Від отриманих травм чоловік впав у кому.
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