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27 вересня • оновлено в 18:58
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Під Дніпром чоловік до смерті побив батька

1.1т Читати матеріал російською

На Дніпропетровщині суд визнав винним 38-річного жителя села Чумаки, який в березні цього року вбив свого батька.

Чоловіка засудили до семи років позбавлення волі. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Під Дніпром чоловік по-звірячому вбив батька

Під Дніпром чоловік по-звірячому вбив батька

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Відомо, що бійка між батьком і сином виникла через конфлікт на побутовому грунті. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, нападник завдав батькові близько 70 ударів ногами і руками по тілу. Від отриманих травм пенсіонер помер на місці.

Свою вину чоловік визнав повністю.

Суд підтримав позицію Дніпропетровської місцевої прокуратури в скоєнні кримінального злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 КК України і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром підліток відправив пенсіонера в кому. 18-річний хлопець обчистив гараж, попередньо побивши його власника. Від отриманих травм чоловік впав у кому.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
вбивство чоловік конфлікт
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