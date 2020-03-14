Під Дніпром чоловік через борги застелив кредитора. Фото

У середу, 11 березня, в Новомосковську Дніпропетровської області стався злочин із застосуванням вогнепальної зброї. Чоловік вистрілив з рушниці в кредитора через величезний борг.

До хазяїна будинку прийшли двоє чоловіків з вимогою повернути 27 тисяч доларів, які йому дали в борг. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Чоловік запросив кредиторів в будинок. У будинку вони стали пити спиртне, після чого господар взяв мисливську рушницю і вистрілив у бік одного з чоловіків. Від отриманої травми потерпілий помер в лікарні. Підозрюваного у вбивстві затримали в порядку статті 208 КПК України.

Під процесуальним керівництвом Новомосковської місцевої прокуратури слідчі Новомосковського відділу поліції проводять досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Чоловік застелив кредитора Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

В даний час затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Розслідування триває.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі діти між гаражами знайшли мертвого чоловіка. Вони самостійно викликали поліцію і медиків.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!