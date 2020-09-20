Під Дніпром через зіткнення скутера та легковика постраждала жінка. Фото

Аліна Рашевська Події 10:55, 20.09.2020

На трасі М04 під Дніпром 19 вересня автомобіль Mazda врізався в скутер.

В результаті зіткнення постраждала жінка-водій двоколісного. З місця аварії її забрала швидка, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП трапилася приблизно о 20:15 перед поворотом на Новомосковськ. Попередньо, жінка на скутері об'їжджала яму на шляхопроводі. У цей момент в неї влетіла іномарка, яка їхала в тому ж напрямку позаду.

Потерпілу госпіталізували до лікарні з травмою плеча. Водій і пасажир Mazda в ДТП не постраждали.

Під Дніпром автомобіль Mazda врізався в скутер.
Інформатор
Аварія трапилася на трасі М04.
Інформатор
Водій скутера намагалася об'їхати яму.
Інформатор
Жінка отримала травму плеча.
Інформатор
Постраждалу госпіталізували до лікарні.
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в результаті ДТП постраждав мотокур'єр.

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