Під Дніпром безвісти зник 12-річний хлопчик. Фото

Софія Ковнір Події 16:25, 14.09.2020 Оновлено: 17:25, 14.09.2020

У місті Кам'янське Дніпропетровської області безвісти зник 12-річний Ілля.

Увечері 13 вересня він вийшов з дому і не повернувся, повідомив в Facebook-групі "Новости Кам'янське" Дмитро Куліков.

Особлива прикмета: при собі мав два рюкзака.

Якщо Ви побачили Іллю, прохання повідомити за номером – 0978251445, 0731439189.

Під Дніпром безвісти зник 12-річний хлопчик. Фото з Facebook Дмитра Кулікова

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в місті Кривий Ріг вже другий тиждень триває акція протесту шахтарів Криворізького залізорудного комбінату.

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Дніпро Події

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