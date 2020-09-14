Під Дніпром безвісти зник 12-річний хлопчик. Фото

У місті Кам'янське Дніпропетровської області безвісти зник 12-річний Ілля.
Увечері 13 вересня він вийшов з дому і не повернувся, повідомив в Facebook-групі "Новости Кам'янське" Дмитро Куліков.
Особлива прикмета: при собі мав два рюкзака.
Якщо Ви побачили Іллю, прохання повідомити за номером – 0978251445, 0731439189.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в місті Кривий Ріг вже другий тиждень триває акція протесту шахтарів Криворізького залізорудного комбінату.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram