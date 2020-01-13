Під Дніпром автомобіль зірвався в ставок: загинули троє дорослих і дитина. Відео

У селі Вишневому Дніпропетровської області 12 січня автомобіль Toyota з чотирма пасажирами в салоні злетів у ставок і затонув.

Врятуватися нікому не вдалося. Серед загиблих була дитина, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

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Інформація про дорожньо-транспортну пригоду надійшла до Служби порятунку "101" близько 19:05. За вказаною адресою відразу ж направили чергову бригаду рятувальників.

Під Дніпром автомобіль зірвався в ставок Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Після прибуття рятувальників на місце події встановлено, що позашляховик Toyota Land Cruiser Prado з'їхав у водоймище під час проходження по греблі ставка. Автомобіль знаходився приблизно в 5 метрах від берега, на глибині 2-3 метрів.

Рятувальники за допомогою лебідки витягли затонулий автомобіль на берег. В салоні транспортного засобу виявлено тіла чотирьох чоловік. Серед них була 14-річна дівчинка - донька власника авто. Внаслідок цього інциденту загинули чоловік, дві жінки і дитина.

Обставини зазначеної ДТП встановлюють співробітники поліції.

Під Дніпром автомобіль зірвався в ставок ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Під Дніпром автомобіль зірвався в ставок ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром на пожежі рятувальники знайшли обгоріле тіло чоловіка. Трагедія трапилася в Підгородньому на території садового товариства.

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