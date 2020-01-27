Під Дніпром автомобіль збив маму з дитиною на "зебрі": фото з місця ДТП

У місті Підгороднє Дніпропетровської області 27 січня на вулиці Шосейній легковий автомобіль збив двох пішоходів, які йшли по "зебрі".
В результаті ДТП постраждали жінка і її 12-річний син. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Відомо, що аварія трапилася близько 8:00. Жінка з дитиною переходили дорогу по пішохідному переходу. Автомобілі, які їхали в правому ряду, зупинилися, щоб пропустити їх, проте водій Volkswagen, рухаючись в лівому, ні. В результаті зіткнення обидва пішоходи опинилися на капоті іномарки.
Під Дніпром автомобіль збив маму з дитиною на "зебрі"
Інформатор
На допомогу постраждалим одразу ж викликали "швидку". Їм на місці надали первинну допомогу, після чого госпіталізували до лікарні. Попередньо, хлопчик пошкодив праву ногу. У його матері діагностували черепно-мозкову травму.
На місці події працювали правоохоронці. Рух транспорту на даній ділянці не ускладнений.
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ДТП в Підгородньому
Дніпро оперативний
ДТП в Підгородньому
Дніпро оперативний
ДТП в Підгородньому
Дніпро оперативний
ДТП в Підгородньому
Дніпро оперативний
ДТП в Підгородньому
Інформатор
ДТП в Підгородньому
Інформатор
ДТП в Підгородньому
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінка в неадекватному стані вимагала від співробітників поліції, щоб вони її забрали. Інцидент трапився на житловому масиві "12 квартал".
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