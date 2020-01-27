Під Дніпром автомобіль збив маму з дитиною на "зебрі": фото з місця ДТП

У місті Підгороднє Дніпропетровської області 27 січня на вулиці Шосейній легковий автомобіль збив двох пішоходів, які йшли по "зебрі".

В результаті ДТП постраждали жінка і її 12-річний син. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відомо, що аварія трапилася близько 8:00. Жінка з дитиною переходили дорогу по пішохідному переходу. Автомобілі, які їхали в правому ряду, зупинилися, щоб пропустити їх, проте водій Volkswagen, рухаючись в лівому, ні. В результаті зіткнення обидва пішоходи опинилися на капоті іномарки.

Під Дніпром автомобіль збив маму з дитиною на "зебрі" Інформатор

На допомогу постраждалим одразу ж викликали "швидку". Їм на місці надали первинну допомогу, після чого госпіталізували до лікарні. Попередньо, хлопчик пошкодив праву ногу. У його матері діагностували черепно-мозкову травму.

На місці події працювали правоохоронці. Рух транспорту на даній ділянці не ускладнений.

Увага! Фото 18+

ДТП в Підгородньому Дніпро оперативний

ДТП в Підгородньому Дніпро оперативний

ДТП в Підгородньому Дніпро оперативний

ДТП в Підгородньому Дніпро оперативний

ДТП в Підгородньому Інформатор

ДТП в Підгородньому Інформатор

ДТП в Підгородньому Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінка в неадекватному стані вимагала від співробітників поліції, щоб вони її забрали. Інцидент трапився на житловому масиві "12 квартал".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!