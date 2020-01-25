Під Дніпром автомобіль раптово загорівся на ходу. Фото

У п'ятницю, 24 січня, у Верхньодніпровському районі Дніпропетровської області на дорозі згорів автомобіль.

О 20:51 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на в'їзді в Верхньодніпровськ палає легковий автомобіль. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прибувши на місце пожежі, пожежники встановили, що загоряння виникло в автомобілі під час руху.

Під Дніпром згорів автомобіль Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Під Дніпром згорів автомобіль Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Вогонь повністю знищив легковий автомобіль. Загиблих і травмованих в результаті загоряння немає. До гасіння пожежі було залучено 4 чоловіки особового складу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром пожежники врятували життя жінці, ледь не згоріла у власній квартирі. Займання виникло всередині квартири на п'ятому поверсі багатоповерхового житлового будинку.

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