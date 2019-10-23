Під Дніпром автомобіль переїхав велосипедиста: відео з місця ДТП

У Кам'янському Дніпропетровської області 23 жовтня автомобіль збив велосипедиста.

Аварія сталася на перетині вулиць Сачко і Москворецька. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х***ве Кам'янське" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Кам'янському автомобіль збив велосипедиста

Як стало відомо, двоколісний рухався по головній дорозі, в той час як легковик їхав по другорядній. Деталі події поки невідомі.

За попередньою інформацією, велосипедист отримав численні травми, у тому числі сильно пошкоджена спина. Його госпіталізували в лікарню.

Місце аварії огородили. Всі подробиці ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі фура роздавила жінку. Вона переходила дорогу в недозволеному місці. Потерпіла померла на місці до приїзду "швидкої".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!