Головна Новини
27 січня • оновлено в 07:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Під Дніпром автобуси з пасажирами зазнали масового обстрілу. Фото

3.1т
Читати матеріал російською

У місті Нікополь Дніпропетровської області 26 січня невідомі відкрили вогонь по міських автобусах. У момент обстрілу в салонах знаходилися пасажири.

Нападу піддалися близько п'яти автобусів. Інцидент трапився в районі міської лікарні №4, повідомив на своїй сторінці в Facebook директор ТОВ ВКП "Мотодор" Віталій Голін.

Новини
У Дніпрі трамвай збив чоловіка і протягнув його кілька метрів

"У Нікополі ввечері в неділю невідомі біля міської лікарні №4 обстрілюють з пневматичної зброї міські автобуси з пасажирами. На даний момент розбиті вікна більш ніж в п'яти транспортних засобах. Зловмисники не затримані, тому інші пасажири і транспорт не можуть відчувати себе в безпеці", – написав Голін.

У Нікополі обстріляли автобуси

У Нікополі обстріляли автобуси

Facebook Віталія Голіна

Як повідомив керівник підприємства, пошкоджені автомобілі будуть тимчасово зняті з маршруту, через що можливі зміни в графікові руху громадського транспорту.

"Завдяки автобусним терористам завтра вранці пошкоджені транспортні засоби не зможуть вийти на маршрути міста. Таким чином, дії зловмисників завдали значної шкоди не тільки перевізнику, а й жителям та пасажирам міста Нікополя, які завтра не зможуть пересуватися в звичайному режимі", – зазначив він.

У Нікополі обстріляли автобуси

У Нікополі обстріляли автобуси

Facebook Віталія Голіна

У Нікополі обстріляли автобуси

У Нікополі обстріляли автобуси

Facebook Віталія Голіна

У Нікополі обстріляли автобуси

У Нікополі обстріляли автобуси

Facebook Віталія Голіна

У Нікополі обстріляли автобуси

У Нікополі обстріляли автобуси

Facebook Віталія Голіна

У Нікополі обстріляли автобуси

У Нікополі обстріляли автобуси

Facebook Віталія Голіна

У Нікополі обстріляли автобуси

У Нікополі обстріляли автобуси

Facebook Віталія Голіна

У Нікополі обстріляли автобуси

У Нікополі обстріляли автобуси

Facebook Віталія Голіна

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінка в неадекватному стані вимагала від співробітників поліції, щоб вони її забрали. Інцидент трапився в житловому масиві 12 квартал.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
16
0
Смішно
1
Цікаво
18
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
В этом усра-инском гадюшнике гражданство за год получили ,около 1 тысячи беглых преступников, а уехало адекватных людей и получило паспорт России около миллиона человек.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Драго Кувалда, пипец ты клоун... Выдристался.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усрасамали.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усрагабонский мирз, недострана хаоса и дегродации.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Драго Кувалдо--клоун- дегенерат.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини

Топпублікації

Топблоги