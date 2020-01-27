Під Дніпром автобуси з пасажирами зазнали масового обстрілу. Фото

У місті Нікополь Дніпропетровської області 26 січня невідомі відкрили вогонь по міських автобусах. У момент обстрілу в салонах знаходилися пасажири.

Нападу піддалися близько п'яти автобусів. Інцидент трапився в районі міської лікарні №4, повідомив на своїй сторінці в Facebook директор ТОВ ВКП "Мотодор" Віталій Голін.

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"У Нікополі ввечері в неділю невідомі біля міської лікарні №4 обстрілюють з пневматичної зброї міські автобуси з пасажирами. На даний момент розбиті вікна більш ніж в п'яти транспортних засобах. Зловмисники не затримані, тому інші пасажири і транспорт не можуть відчувати себе в безпеці", – написав Голін.

У Нікополі обстріляли автобуси Facebook Віталія Голіна

Як повідомив керівник підприємства, пошкоджені автомобілі будуть тимчасово зняті з маршруту, через що можливі зміни в графікові руху громадського транспорту.

"Завдяки автобусним терористам завтра вранці пошкоджені транспортні засоби не зможуть вийти на маршрути міста. Таким чином, дії зловмисників завдали значної шкоди не тільки перевізнику, а й жителям та пасажирам міста Нікополя, які завтра не зможуть пересуватися в звичайному режимі", – зазначив він.

У Нікополі обстріляли автобуси Facebook Віталія Голіна

У Нікополі обстріляли автобуси Facebook Віталія Голіна

У Нікополі обстріляли автобуси Facebook Віталія Голіна

У Нікополі обстріляли автобуси Facebook Віталія Голіна

У Нікополі обстріляли автобуси Facebook Віталія Голіна

У Нікополі обстріляли автобуси Facebook Віталія Голіна

У Нікополі обстріляли автобуси Facebook Віталія Голіна

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінка в неадекватному стані вимагала від співробітників поліції, щоб вони її забрали. Інцидент трапився в житловому масиві 12 квартал.

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