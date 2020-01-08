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8 січня • оновлено в 13:00
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Під Дніпром автобус із людьми потрапив у смертельну ДТП. Фото і відео

2.7т
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У місті Нікополь Дніпропетровської області вранці 8 січня зіштовхнулися автобус "Ікарус" і два легкових автомобілі.

За непідтвердженою інформацією місцевого видання Nikopolnews, в аварії загинув один чоловік, ще десятеро осіб постраждали і були госпіталізовані (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП трапилася близько сьомої ранку, коли люди їхали на роботу. Про це повідомили на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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ДТП в Нікополі

ДТП в Нікополі

Скріншот із відео

Автобус із пасажирами, "Deawoo Nexia" і "Shevrolet Aveo" не розминулися на вулиці Електрометалургів. Причина аварії поки невідома.

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Скріншот із відео

Через сильний удар автомобілі перетворилися на купи металу. Уламки розлетілися по всій дорозі.

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Скріншот із відео

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Скріншот із відео

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Скріншот із відео

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Скріншот із відео

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Скріншот із відео

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Скріншот із відео

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

ДСНС у Дніпропетровській області

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

ДСНС у Дніпропетровській області

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

ДСНС у Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Нікополі Дніпропетровської області колишній в'язень роками тероризує рідну матір, регулярно б'ючи і залишаючи її без будь-яких засобів до існування.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
У нас Икарусов уже лет 20 как нет...
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