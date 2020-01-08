Під Дніпром автобус із людьми потрапив у смертельну ДТП. Фото і відео

У місті Нікополь Дніпропетровської області вранці 8 січня зіштовхнулися автобус "Ікарус" і два легкових автомобілі.
За непідтвердженою інформацією місцевого видання Nikopolnews, в аварії загинув один чоловік, ще десятеро осіб постраждали і були госпіталізовані (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
ДТП трапилася близько сьомої ранку, коли люди їхали на роботу. Про це повідомили на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
ДТП в Нікополі
Скріншот із відео
Автобус із пасажирами, "Deawoo Nexia" і "Shevrolet Aveo" не розминулися на вулиці Електрометалургів. Причина аварії поки невідома.
ДТП у Нікополі
Скріншот із відео
Через сильний удар автомобілі перетворилися на купи металу. Уламки розлетілися по всій дорозі.
ДТП у Нікополі
Скріншот із відео
ДТП у Нікополі
Скріншот із відео
ДТП у Нікополі
Скріншот із відео
ДТП у Нікополі
Скріншот із відео
ДТП у Нікополі
Скріншот із відео
ДТП у Нікополі
Скріншот із відео
ДТП у Нікополі
ДСНС у Дніпропетровській області
ДТП у Нікополі
ДСНС у Дніпропетровській області
ДТП у Нікополі
ДСНС у Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Нікополі Дніпропетровської області колишній в'язень роками тероризує рідну матір, регулярно б'ючи і залишаючи її без будь-яких засобів до існування.
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