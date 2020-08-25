Під Дніпром авто збило мопедиста: потерпілий помер у лікарні. Фото
У понеділок, 24 серпня, на Полтавському шосе недалеко від села Партизанське Дніпропетровської області трапилася ДТП.
Автомобіль Nissan збив чоловіка, який їхав на мопеді. Як повідомляє "Інформатор", і мопедист, і водій легковика рухалися в бік Дніпра (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
За словами автомобіліста, водій мопеда з'явився перед ним несподівано. Чоловік не встиг зреагувати, сталося зіткнення.
На місці події працювали медики, поліцейські і слідчий із ДТП. Постраждалого мопедиста 1946 року народження з травмами госпіталізували до лікарні імені Мечникова.
У чоловіка діагностували перелом ребер, струс головного мозку й закриту черепно-мозкову травму. Лікарі боролися за життя потерпілого, але о 19:30 його серце зупинилося.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на трасі під Кривим Рогом Дніпропетровської області 24 серпня відбулася ДТП з фурою. У результаті аварії загинули дві людини.