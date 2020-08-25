Під Дніпром авто збило мопедиста: потерпілий помер у лікарні. Фото

Під Дніпром авто збило мопедиста: потерпілий помер у лікарні. Інформатор

У понеділок, 24 серпня, на Полтавському шосе недалеко від села Партизанське Дніпропетровської області трапилася ДТП.

Автомобіль Nissan збив чоловіка, який їхав на мопеді. Як повідомляє "Інформатор", і мопедист, і водій легковика рухалися в бік Дніпра (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Водій Nissan не встиг зреагувати на обстановку Інформатор

За словами автомобіліста, водій мопеда з'явився перед ним несподівано. Чоловік не встиг зреагувати, сталося зіткнення.

На місці події працювали медики, поліцейські і слідчий із ДТП. Постраждалого мопедиста 1946 року народження з травмами госпіталізували до лікарні імені Мечникова.

У чоловіка діагностували перелом ребер, струс головного мозку й закриту черепно-мозкову травму. Лікарі боролися за життя потерпілого, але о 19:30 його серце зупинилося.

На місці ДТП працювали медики та правоохоронці Інформатор

Від удару розбилося лобове скло Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на трасі під Кривим Рогом Дніпропетровської області 24 серпня відбулася ДТП з фурою. У результаті аварії загинули дві людини.

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